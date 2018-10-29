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Rize'de minibüs takla attı: 2 yaralı

Rize'de minibüs takla attı: 2 yaralı
Rize'de minibüs takla attı: 2 yaralı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahattinpaşa köyünde meydana gelen kazada Emin Demir idaresindeki 34 BK 584 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Ayşe Uçkan (68) ve Emin Demir yaralandı. Ayşe Uçkan kendi imkanlarıyla araç içerisinde çıkmayı başarırken sürücü Emin Demir araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışmasının ardından araç içerisinden çıkartılan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Aracın kaza yerinden kaldırılması sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.  

Hasan Fehmi Demir 

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