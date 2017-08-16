Rize’de selin ardından geriye bu görüntüler kaldı

Yağıştan en fazla zararı gören yerlerden biri olan Muradiye Beldesi’nde şiddetli yağışın izleri silinmeye çalışılırken, Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu söyledi. Balcı “Devletten destek bekliyoruz. Yollarımızı gitti bazı evleri boşalttık. Yağışların birkaç gün daha devam edeceği söylendi. Tedbirlerimiz aldık bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Balcı, beldelerinde 2 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını sözlerine ekledi.

Ambarlık köyü Yeşiltepe mahallesinde ise Recep Ali Öksüz’e ait bir kamyonet sel sularına kapılarak dere yatağına yuvarlandı. Öksüz (45), selden önce kamyonetinin evinin önünde olduğunu belirterek “Sel evin önünde kamyonu aldı dere yatağına sürükledi. Mala gelsin de cana gelmesin” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan il genelinde 30’a yakın köy yolu heyelanlar ve sel suları nedeniyle ulaşıma kapanırken, bu köylere elektrik ve temiz içme suyu da verilemiyor. Kalkandere ilçesinde taşan derenin yaya köprüsünün yıkması sonucu evlerinde mahsur kalan 5 kişilik bir aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayram Ali Sarı