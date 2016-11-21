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Rize’de trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı

Rize'nin Çayeli İlçesi’nde dün gece meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Rizede trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı

21 Kasım 2016 08:59

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece Çayeli İlçesi Madenli Beldesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Eski Büyükköy Belediye Başkanı Mustafa Okur’un oğlu Sinan Okur ve Okur ile aynı araçta bulunduğu düşünülen Kader Adalı hayatlarını kaybettiler. Diğer araçta bulunan ve aynı aileden olan H.Ş, E.Ş, A.Ş, Ş.Ş, H.Ş ve Ö.Ş ise yaralandılar. Yaralılar Çayeli Devlet Hastanesi, Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
 

Göktürk Fırat
 


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