Rize’nin İyidere İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Trabzon’dan Rize İstikametine gitmekte olan 61 S 1469 plakalı yolcu midibüsü, yağmurdan kaynaklı yolun ıslak oluşu nedeni ile kayarak yolda yan yattı. Midibüste bulunan yolcuların bir kısmı yaralanırken, kontrol amaçlı 27 yolcu da ambulanslar ile Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir çok yolcu ise ayakta yapılan kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldılar. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Göktürk Fırat