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Rize'de yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralı

Rize’de devrilen bir yolcu midibüsünde bulanan 27 yolcu yaralandı.

Rizede yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralı

17 Ekim 2016 11:53

Rize’nin İyidere İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Trabzon’dan Rize İstikametine gitmekte olan 61 S 1469 plakalı yolcu midibüsü, yağmurdan kaynaklı yolun ıslak oluşu nedeni ile kayarak yolda yan yattı. Midibüste bulunan yolcuların bir kısmı yaralanırken, kontrol amaçlı 27 yolcu da ambulanslar ile Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir çok yolcu ise ayakta yapılan kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldılar. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Göktürk Fırat

Etiketler: kaza, rize, yolcu midibüsü


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