Rize'deki bu görüntüler yok artık dedirtti

Rize’de iki gün önce yaşanan trajikomik olayda 112 ekiplerinin dikkatsizliği, kurtarmak için gittikleri yaralanın yeniden yaralanmasına neden oldu. Atatürk Caddesi’nde yaşanan kazada, motosiklet çarpan Mehmet Vahdettin Koçan isimli 56 yaşındaki vatandaş yaralandı. Vatandaşa ilk müdahale 112 ekipleri tarafından şiddetli yağmur altında cadde üzerinde yapıldı. Ardından yaralı sedyeye konularak ambulansa bindirilmek istendi. Bu sırada sedyenin ayakları kapanınca yaralı vatandaş yere düşürüldü. Olay bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yaralı vatandaşın yaşadığı talihsizlikleri cep telefonu ile kaydeden kişinin yanındakiler ile konuşmaları ve olaya tepkileri de görüntülere yansıdı.

Bayram Ali Sarı