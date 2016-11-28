Edinilen bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Portakallık Mahallesi Dağdibi Yolu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında H.A. kontrolündeki asfalt yüklü kamyon ile Kadir Sancaktutan yönetimindeki bir otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kadir Sancaktutan ağır yaralanarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 2 gündür yoğun bakımda hayat yaşam mücadelesi veren 2 çocuk babası 33 yaşındaki Kadir Sancaktutan bu akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.