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Rize'den bilindik manzaralar

Rize'nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde yöredeki bildik manzaralardan biri yaşanıyor. Cami ve kuran kursu köy yolu üzerine inşa edilirken, köylüler araçlarıyla cami ve kurs binasının altından geçerek köylerine ulaşıyor.

Rizeden bilindik manzaralar

24 Ocak 2018 11:05

Esentepe köyünde eski köy camisinin yıkılması ile birlikte daha büyük bir cami yapma çalışmalarına başladıklarını belirten cami imamı Orhan Büyük, arazi sıkıntısı yaşadıkları için yörede bilindik bir çözümü hayata geçirdiklerini söyledi. Büyük ”Rize’de arazı sıkıntısı var, bunu hepimiz biliyoruz.

Araziyi iyi kullanmamız gerek. Cami iki ırmak arasında tepede, 2010 yılında eski camiyi yıkıp yerine yeni cami yapmaya başlayınca birkaç mezarlığı rıza alınarak kaldırdık ve cami alanını geniş tutmak için zorunlu olarak direk üzerinde alanı yapıp altından araç yolunu geçirdik. 1985 yılında ise kuran kursumuz vardı ve yenileme yaparak aynı güzergah üzerinde kuran kursunu yaparak yine yolun üzerine alan olarak kullanarak Kuran Kursumuzu yaptık" dedi. 

Küçük araçların daha rahat geçebilmesi için Kuran Kursu'nun altından geçit verdiklerini kaydeden Büyük "Hem camimizi hem de Kuran Kursumuzu yol üzerinde yaptık. Zaman zaman ziyarete gelenlerin dikkatini çekiyor ve bol bol resimlerini çekiyorlar" diye konuştu.  

Bayram Ali Sarı
 

 

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