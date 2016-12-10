Diğer
Kategoriler

Rize'den Kasımpaşa'ya tek gol

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı evinde konuk etti. Müsabaka Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Rizeden Kasımpaşaya tek gol

10 Aralık 2016 18:04

Spor Toto Süper Lig (Maç sonucu) Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 1 

Maçtan Dakikalar

8. dakikada kaleci çizgisi içerisinde kaleci Diallo ile karşı karşıya kalan Popov'un şutunda Ümit topu çıkardı.
9. dakikada Janstscher’in ceza sahasına ortasında Oğulcan'ın şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.
10. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kweuke'nin kafa vuruşunda kaleci Ramazan topu kurtarmayı başardı.
13. dakikada Castro’nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Koita’nın şutunda Ramazan topu kontrol etti.
43. dakikada Koita’nın şutunda top defanstan döndü. Dönen topu Veigneau tekrar ceza sahası içerisine gönderdi. Altıpas noktası üzerinde Eduok topu ağlarla buluşturdu. 0-1

50. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Diallo topu çıkartmayı başardı.
63. dakikada Petrucci’nin ceza sahası dışından sert şutunda Ramazan topu yumruklayarak durdurdu. Defans topu uzaklaştırdı.
72. dakikada Recep’in sert şutunda top Veysel’in yüzüne çarptı. Veysel bir süre baygınlık geçirdi. Saha içinde ve dışında yapılan müdahalenin ardından kendine gelerek oyuna geri döndü.
83. dakikada Oğulcan’a faul yapan Eduok ikinci sarı karıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
88. dakikada kaleci Diallo’nun kaleyi terk ettiği sırada Turgut ceza sahası dışından uzun bir şutla topu kaleye gönderdi. Diallo son anda topa çizgi üzerinden topu çıkartmayı başardı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xxx, Kemal Yılmaz xxx, Hakan Yemişken xxx
Çaykur Rizespor: Diallo xx, Petrucci xx, Janstscher xx, Kweuke xx, Saadane xx (Recep dk. 55 xx), Oğulcan xx (Ahmet dk. 83 ?), Yakoubi xxx, İsmael xx (Özgür dk. 55 xx), Orhan xx, Ümit xx
Yedekler: Gökhan, Oboabona, Robin, Mehmet
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kasımpaşaspor: Ramazan xxx, Titi xxx, Abdullah xxx, Sadiku xx, Castro xx (Bozhikov dk. 90+3 ?), Koita xx (Turgut dk. 70 x), Tunay xx (Ferhat dk. 82 x), Eduok xxx, Veigneau xxx, Veysel xxx, Popov xxx
Yedekler: Kadem, B Shala, Mustafa, Ahmet
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Eduok (dk. 43) (Kasımpaşa)
Kırmızı Kart: Eduok (dk. 83) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Ümit, Yakoubi (Çaykur Rizespor) Eduok, Titi, Castro (Kasımpaşa) 

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir

Etiketler: çaykur rizespor, kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç