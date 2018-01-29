Rizeli Heidi kez hasta buzağısıyla uyudu

Yağcılar Köyü´nde çobanlık yapan ailesiyle birlikte yaşayan Hamdu Sena, yeni doğum yapan keçiyi kendi sırtına, keçinin yavrusunu da çoban köpeği ‘Tomi’nin sırtına okul çantasının içine koyarak bağlamış ve bu fotoğrafla gündeme gelmişti.

Hamdu Sena, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf da yine beğeni topladı. Hamdu Sena ‘Buzavım hasta. Bugün birlikte yatma kararı aldık. Hayırlı akşamlar’ yazısı ile birlikte buzağısı ile birlikte uyuduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve beğenildi.