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Rizeli Heidi kez hasta buzağısıyla uyudu

Rize’nin İkizdere ilçesinde yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada büyük ilgi görmesi ile gündem olan 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, paylaştığı yeni fotoğrafla yine ilgi odağı oldu.

Rizeli Heidi kez hasta buzağısıyla uyudu

29 Ocak 2018 12:20

Yağcılar Köyü´nde çobanlık yapan ailesiyle birlikte yaşayan Hamdu Sena, yeni doğum yapan keçiyi kendi sırtına, keçinin yavrusunu da çoban köpeği ‘Tomi’nin sırtına okul çantasının içine koyarak bağlamış ve bu fotoğrafla gündeme gelmişti.

Hamdu Sena, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf da yine beğeni topladı. Hamdu Sena ‘Buzavım hasta. Bugün birlikte yatma kararı aldık. Hayırlı akşamlar’ yazısı ile birlikte buzağısı ile birlikte uyuduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve beğenildi.

 

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