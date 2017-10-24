Rize'nin kadın balıkçıları

Geçtiğimiz haftalarda teorik olarak gördükleri kursun ardından eğitim için İzmir'e giderek burada ağ kesimi ve dikimi, ağ kafes onarımı, ağ boyama, ağ yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerini öğrenen Rizeli 3 kadın balıkçı adayı, geçtiğimiz gün eğitimleri kapsamında Rize'nin Pazar ilçesinden 'Vira bismillah' diyerek tekne ile denize açıldı. Denize açılarak ağ serme ve ağ çekmenin inceliklerini öğrenen kadınlar, balıkçı eğitiminin son aşamasını da tamamlamış oldular.

Eğitime katılan balıkçı kadınlardan Emine Yüzseven (50) yaptığı açıklamada, balık tutma merakının 5 yıl önce bir balıkçı teknesi merakı ile başladığını söyledi. Yüzseven, "Aniden eşimle beraber bir tekne alalım ve balıkçılık yapalım dedi. Ardından Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün açtığı kursa katıldım. Baktım ki ben bu işi yapabiliyorum, anlayabiliyorum. Son süreçte eşimin de desteğiyle işe daha iyi bir şekilde sarıldım ve deniz'de balık tutar hale geldim. Bu işi hakikaten yapabileceğini düşündüğümüz arkadaşlarımızla beraber aldığımız eğitim kapsamında denize açılıp ağ serip toplayabiliyor ve evimize bir nebzede olsa katkıda bulunuyoruz" dedi.

Yüzseven, evde oturan bayanlara ise tavsiyelerde bulunarak "Bu iş çok zevkli. Deniz insanı rahatlatıyor. Denize açılın ve balık nasıl tutulur bunu öğrenin. Bu iş erkek işi olsa bile ben bu eğitimde şunu öğrendim; cesaretiniz varsa bu işi yaparsınız" diye konuştu.

Balıkçı kadınlardan 32 yaşındaki Filiz Oğuz ise yaptığı yaptığı açıklamada ''Babamla kardeşim bir gün balığa gidiyordu. Ben de onlarla beraber balığa gittim ve çok zevkli olduğunu orada görünce kursa katılmaya karar verdim. Şimdi denizde bu işi en az bir erkek kadar iyi yapabiliyorum. Tüm kadınlara da bu işi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Arzu İnce (41) ise 'Kadın Eliyle Av Araçlarının Tamiri ve Donanımı Kursu'nu organize edenlere teşekkür etti.

Bayram Ali Sarı

