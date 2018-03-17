Rizespor Adanaspor Canlı İzle ! Rize Adana CANLI Skor

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor Adanaspor mücadelesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 17 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayın izleme bilgileri bu haberimizde yer alıyor...

Adanaspor Rize yolcusu

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Adanaspor bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri’nde, Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 6’ya 4 oyun oynayan futbolcular antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlılar antrenmanı tamamladı.

Turuncu beyazlı ekip yarın Adana’daki çalışmasını yapıp öğle saatlerinde hava yoluyla Trabzon'a gidecek. Buradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Rize şehrine gidecek olan Adanaspor, konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Rizespor Adanaspor nasıl canlı izlenir?

Rizespor Adanaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Rizespor Adanaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Rizespor Adanaspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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