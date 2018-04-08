Rizespor Eskişehir canlı yayın (Bein Sports 1 izle)

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Yılmaz Vural yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı

Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Eskişehirspor, Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.

Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.

Rizespor Eskişehir nasıl canlı izlenir?

Rizespor Eskişehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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