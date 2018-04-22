Rizespor Giresunspor canlı izle (Bein Sports) Rizespor Giresunspor maç kaç kaç ?

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Hasan Kemal Yardımcı: "Hikmet Karaman'ın parasını ödeyeceğiz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın kulüple ilgili haciz işlemi başlatmasını değerlendirerek, “Borcumuzun kölesiyiz. Parasını ödeyeceğiz, bu işi kapatacağız" dedi.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, dün itibari ile takımın Giresunspor maçı hazırlıklarına başladığını dile getirdi. Lig sonunun yaklaştığını ve takımın sıkı bir çalışma temposu içerisinde olduğunu ifade eden Yardımcı, “Ankara maçının berabere bitmesi avantaj gibi olmasa bile sonlara doğru makası biraz daralttı. Bu hafta oynanacak maçlarla her şey biraz belli olabilir. Şu an için Süper Lig'e çıkacak en büyük aday biz görünüyoruz. Ciddiyetle 10 gün içinde oynayacağımız Giresun ve Ümraniye maçıyla bu iş neticelenir. Bu sürede taraftarımızdan heyecanını kontrol edilebilir şekilde tutmasını rica ediyoruz” dedi.

“Biz 6-7 ay öteleme istemiştik ama haciz işlemi başlattı”

Çaykur Rizespor’un eski teknik direktörü Hikmet Karaman’ın 200 bin dolarlık alacağına karşılık Rizespor hakkında başlattığı haciz işlemine değinen Yardımcı, “Haciz işlemi cuma gündüz başladı ve biz bunu dillendirmedik. Denizlispor gibi önemli maçımız vardı. Karaman’a çek verildi, bu çekler direkt çek kanununa göre biz itiraz etsek de haciz başlatabilir. Çekleri işleme koydu, bu işlem sonrası konu gereksiz yerlere çekildi. Biz ocak ayının son günlerinde içinde bulunan sıkıntımızı anlatan zor bir dönemde olduğumuzu, çeklerimizi ödeyeceğimizi Hikmet Karaman’a yazdık, kendisinden kolaylık ve 6-7 ay öteleme istedik. Biz mektupta yazdığımız sürede parayı ödeyecektik ama bu süre içinde Karaman bizden kimseyi aramadı. Cevap vermedi. Haciz işlemi başlattı. Hakkıdır, helal olsun borcumuzun bilincindeyiz. Borçlu haklı olmaz, bu durumu biliyoruz. Bizim manevi durumumuz var. Çünkü durumumuzu anlattık ve anlayış bekledik ama hoca bize cevap vermedi, kanuni işlemi devreye soktu” şeklinde konuştu.

“Bize yakışan neyse yaparız”

Sorunun kısa sürede halledileceğini dile getiren Yardımcı, “Bir defa bir yarış içindeyiz harareti yükseltmeyelim, dikkatimizi dağıtmadan yarışımıza bakalım. Hikmet Hoca ile biz avukatlarımızla anlaşırız kendisinden kolaylık bekliyoruz, davamızdan kaçacak halimiz yok. Bu borcumuzu ödeyeceğiz, yine de sulh yanlısı olarak bu işi karşılıklı oturup helallik alarak çözmeye hazırız. Bize yakışan neyse mali çerçevemiz şeklinde en kısa sürede bu işi çözeriz. Denizlispor maçından evvel gelmesi bize dokundu ve oradaki arkadaşlara başkana kimseye bir şey söylemedik. Bu işi helalleşmek yanlısı oturup gelirse veya avukatını gönderirse tatlıya bağlarız” dedi.

Yaklaşık 3 ay önce Hikmet Karaman’a iadeli taahhüt mektup göndererek kendisinden kolaylık beklediklerini ve bu mektuba hiçbir şekilde cevap veremeden Karaman’ın kendisine verilen çeki işleme koyarak icra işlemi başlattığını söyleyen Yardımcı, “3 ay önce iadeli taahhütlü kendisine durumumuzu anlatan ve borcumuzu öteleme talebinde bulunduk. Olumlu ya da olumsuz bir cevap göndermedi. Olumsuz cevap verseydi biz zaten borcumuzu ötelemezdik” ifadelerini kullandı.

Rizespor Giresunspor nasıl canlı izlenir?

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