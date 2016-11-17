Haydarpaşa’dan İtalya Trieste’ye giden 193 metre boyundaki ‘Hatche’ adlı geminin kamarasında kaçak yolcu tespit edildi. Gemi kaptanı telsizle Gemi Trafik Hizmetleri'ni arayarak kaçak yolcular olduğunu bildirdi. Boğaz çıkışında Şehitler abidesine yaklaşık 2 mil mesafede hızını düşüren ve seyrine ağır şekilde devam eden gemiye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Gemiye çıkan ekipler, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 18 kişiyi gemiden aldı. Kaçak göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Gürkan Düzenli