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Robben ve Rafinha ile 1 yıl daha

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arjen Robben ve Rafinha ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

Robben ve Rafinha ile 1 yıl daha

11 Mayıs 2018 16:44

Alman devi Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arjen Robben ve Rafinha ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ve sportif direktör Hasan Salihamidzic hem 34 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Robben ve 32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Rafinha ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşme imzaladı. 

Robben, 2009 yılında Real Madrid'den Bayern'e katıldı. 7 Almanya Şampiyonası ve 4 DFB Kupası zaferinde yer aldı. Brezilyalı Rafinha ise 2011'den beri Bayern'in formasını giyiyor. Rafinha, altı lig şampiyonluğu, üç Alman Kupası ve 2013 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.  

 

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