Instagram hesabından bir açıklama yapan Şahan Gökbakar, “Robert McKee gelmiş söyleşi yapmaya... Önemli bir adam, senaryo profesörü..Hollywood da öğrencileri 60 Oscar kaldırmış. Biliyor bu işi yani kısaca.. Neyse, laf lafı açmış, ‘siz nelerin komedisini yapıyorsunuz’ diye sormuş. Bizim katılımcılar demişler işte ‘maalesef çok kısıtlı bizde, Recep İvedik falan yapılıyor’, konusu söyle böyle.. Adam ne dese beğenirsin. ‘Bayıldım buna’ demiş, ‘mükemmel bir komedi olur bu konudan, eğer eğitimsiz fakir biri zenginlerle alay ediyor ise nefis bir komedi çıkar, zenginler bir de eğitimli olursa daha da harika’ deyinceee.. Bizimkiler bir şaşalamış, homurtular, öksürükler falan.. Buradan Robert Mckee’ye selamlar olsun. Dediği gibi, ‘komedide kahkaha bütün tartışmaları sonlandırır’" ifadelerini kullandı.