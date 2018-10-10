Robert Prosinecki: "Türk halkı bizi iyi karşıladı"

Bosna Hersek Teknik Direktörü ile oyunculardan Edin Visca, yarın Rize Yeni Şehir Stadı'nda A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları özel karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, bu akşam son hazırlıklarını yapacaklarını belirterek, "Sonuç inşallah bizden yana olur. Türk halkı bizi iyi karşıladı. İnşallah tribünler dolu olur ve iyi bir oyun ortaya koyarız. 4 gün sonra çok iyi bir maçımız var. Bazı oyuncular milli takımda bir dakika oynamadı. Sonuçta herkesin milli takım için elinden gelenin en iyisini vereceğine inanıyorum. Aralık ayında yine final maçlarımız var. İnşallah gruplardan çıkar ve iyi yerlere geliriz. Türk Milli Takımı'nın gençlerini takip ediyorum. Rusya'ya karşı kaybettiler ama ardından önemli bir galibiyet aldılar. Lucescu da yarın elinden gelen en iyi mücadeleyi verecek" şeklinde konuştu.

Prosinecki, ayrıca Dzeko ve Pjanic'in yarın forma giyme ihtimalinin olduğunu sözlerine ekledi.

Edin Visca: "İnşallah iyi bir maç izletiriz"

Bosna Hersek Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Edin Visca ise çok iyi bir maç olacağını dile getirerek en önemli isteklerinin sakatlık olmaması olduğunu ifade etti. Visca, "Hocamızla maçı konuştuk. Türk Milli Takımı'nı Türkiye'de oynadığım için tanıyorum. İnşallah tribünler dolu olur ve iyi bir maç izletiriz. Türk ekibinde çok iyi genç oyuncular var. Cengiz etkili bir oyuncu. Gençler de bu takımda önemli işler yapacak. 8 senedir Türkiye'de oynuyorum. Burada mutluyum ama milli takımları karşılaştırmamak lazım. Gol atarsam içimdeki sevinci yaşayacağım" diye konuştu.

Hasan Fehmi Demir