Roberto Soldado Fenerbahçe'de| Roberto Soldado kimdir (Transfer haberleri)

Sarı-lacivertlilerin, forvet arayışları kapsamında Villareal'in 32 yaşındaki oyuncusu Soldado ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İspanyol oyuncunun en kısa sürede resmi sözleşme imzalaması ve İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Villareal'de sakatlık yaşayan Soldado sadece 10 maça çıkabilmişti. İspanyol oyuncu, bu maçlarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Roberto Soldado Rillo kimdir?

Doğum tarihi: 27 May 1985 (32 yaşında)

Doğduğu il: Valencia / İspanya

Boyu: 1,80 m

Uyruğu: İspanya

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Çift ayaklı

Güncel piyasa değeri: 8,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal

Tüm performans verileri: 406 maç 159 gol 51 asist