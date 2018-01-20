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Robin van Persie taraftarlara veda etti

Feyenoord’a transfer olan Hollandalı yıldız Robin van Persie, Fenerbahçeli taraftarlara sosyal medyadan veda etti.

Robin van Persie taraftarlara veda etti

20 Ocak 2018 12:57

Fenerbahçe’nin Manchester United’tan 2015 yılında transfer ettiği Robin van Persie futbola başladığı kulübü Feyenoord’a geri döndü. Transferi sonrası bugün sarı-lacivertli taraftarlara veda için bir video yayınlayan tecrübeli yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bu güzel ülkede tecrübe sahibi olabildiğim ve güzel kalpli insanlarla tanışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İstanbul’u evim gibi hissettirdiğiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bu değerli ülkenin güzel insanlarına her şeyin en iyisini diliyorum ve özellikle değerli Fenerbahçe taraftarlarına gelecekte takımla beraber istedikleri başarıya ulaşmalarını canı gönülden istiyorum.” 

 

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