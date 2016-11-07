Diğer
Kategoriler

Robin Van Persie'ye hastane fişi

Dün akşam oynanan Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçından gözünden sakatlanan Robin van Persie’nin, kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi’ne ait hastane fişi sosyal medyanın gündemine düştü.

Robin Van Persieye hastane fişi

07 Kasım 2016 17:56

Sosyal medyada van Persie’nin hastanede sıra beklediği algısı oluşurken, Manisa Devlet Hastanesi yönetimi ise kesinlikle sıra beklemenin söz konusu olmadığını, verilen fişin rutin bir uygulama olduğunu söyledi.

Dün akşam Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile Fenerbahçe arasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Fenerbahçeli Robin Van Persie gözünden sakatlanmış ve ardından ambulansla Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bugün de sosyal medyadan paylaşılan Robin van Persie’nin hastane fişi ise sosyal medyanın en çok konuşulan gündemi oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan paylaşılan Robin van Persie’ye ait hastane fişi, Persie’nin hastanede sıra beklediği algısı oluşturdu.

“Sıra bekleme söz konusu değil”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Ulusan, sakatlanan Robin van Persie’nin hastanede sıra beklemediğini belirterek, “Sıra bekleme olayı değil. Hastaneye geldiği anda herkese bir hastane numarası veriliyor. Bir protokol numarası veriliyor. Bütün işlemler protokol numarası üzerinden yapılıyor. Bu beklediği anlamında değil. Gelir gelmez ona bir numara veriliyor. O numarayla film çekiliyor, işlemler yapılıyor, pansuman yapılıyor. O numara üzerinden yapılıyor. Bir sıra bekleme kesinlikle söz konusu değil” diye konuştu. 

Aykut Yeniçağ

Etiketler: Akhisar Belediyespor, fenerbahçe, Robbin Van Persie


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!