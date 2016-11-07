Sosyal medyada van Persie’nin hastanede sıra beklediği algısı oluşurken, Manisa Devlet Hastanesi yönetimi ise kesinlikle sıra beklemenin söz konusu olmadığını, verilen fişin rutin bir uygulama olduğunu söyledi.

Dün akşam Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile Fenerbahçe arasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Fenerbahçeli Robin Van Persie gözünden sakatlanmış ve ardından ambulansla Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bugün de sosyal medyadan paylaşılan Robin van Persie’nin hastane fişi ise sosyal medyanın en çok konuşulan gündemi oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan paylaşılan Robin van Persie’ye ait hastane fişi, Persie’nin hastanede sıra beklediği algısı oluşturdu.

“Sıra bekleme söz konusu değil”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Ulusan, sakatlanan Robin van Persie’nin hastanede sıra beklemediğini belirterek, “Sıra bekleme olayı değil. Hastaneye geldiği anda herkese bir hastane numarası veriliyor. Bir protokol numarası veriliyor. Bütün işlemler protokol numarası üzerinden yapılıyor. Bu beklediği anlamında değil. Gelir gelmez ona bir numara veriliyor. O numarayla film çekiliyor, işlemler yapılıyor, pansuman yapılıyor. O numara üzerinden yapılıyor. Bir sıra bekleme kesinlikle söz konusu değil” diye konuştu.

Aykut Yeniçağ