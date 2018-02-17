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Robinho: 'Attığım gollerle özgüvenim geldi'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Bugün güzel goller attım. Hem kendi adıma hem de takımım adına mutluyum" dedi.

Robinho: Attığım gollerle özgüvenim geldi

17 Şubat 2018 23:11

Ligin 22. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da maça damga vuran Brezilyalı yıldız Robinho karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada karşılaşmada ortaya koyduğu performanstan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Osmanlıspor maçının zor geçtiğini ifade eden Robinho, "En önemlisi 3 puandı. Bugün güzel goller attım. Mutluyum hem kendi adıma hem de takımım adına. Osmanlıspor karşısında ilk 11'de başladım maça. İyi performans yakaladığımı düşüyorum. Özgüven de geldi. İlerleyen maçlarda performansımızın daha da artacağını düşünüyorum. Bugün ki performansımdan çok mutluyum; 2 gol attım ve 1 de asist yaptım. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum" diye konuştu.

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını kaydeden Robinho, Sivas'ta mutlu olduğunu ve ailesiyle birlikte günlerinin iyi geçtiğini sözlerine ekledi.

Uğur Yiğit
 

 

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