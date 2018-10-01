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Robinho suskunluğunu bozdu

Robinho suskunluğunu bozdu
Robinho suskunluğunu bozdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, Bursaspor karşısında hem takımını galibiyetine taşırken hem de bu sezon ilk gollerini kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon devre arasında transfer ettiği 34 yaşındaki Robinho, 2018-2019 sezonuna tutuk başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın sahadaki en büyük kozlarından biri olan Robinho ilk 6 haftada gol ve asist üretemedi. Ligde geride kalan haftalarda tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Robinho, Bursaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu 34. dakikada attığı golle bu yıl Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 kırmızı-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona ererken, Robinho hem attığı gollerle hem de oynadığı futbolla maçın yıldızı oldu.
Ligde son golünü geçen sezonun 29. haftasında 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında atan Robinho, bugüne kadar forma giydiği 21 maçta 6 gol kaydetti.

Uğur Yiğit
 

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