Robocop ve Loving Vincent’in çizerleri ANİMİST Festivali’nde bir araya geliyor

BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Animist festivali, animasyon ve çizgi film sektöründe dünyaca tanınan isimlerini, animasyonla ilgilenen gençlerle bir ara getiriyor. 5 gün sürecek festivale Robocop çizgi romanının altına imzasını atan dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı Mehmet Korkut Öztekin, Oscar Adayı animasyon film Loving Vincent’ın baş animatörlerinden Anna Kluza ile bir dönem televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz ‘Koca Kafalar’ın mucidi Varol Yaşaroğlu’nun yanı sıra animasyon dünyasından bir çok isim katılıyor. Özel söyleşilerin yer aldığı festivalin ikinci gününde "Animasyon alanında dünya markası çıkarır mıyız" panel konusuyla yetişkinlere yönelik ilk animasyon filmi ‘Fırıldak Ailesi’nin çizeri Varol Yaşaroğlu; bilgi, deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Animasyonla ilgilenenleri ve çocukları animasyon özelinde besleyerek ufuklarını açmayı ve onlara ilham vermeyi hedef edinen festival 19-24 Nisan’da BAU Galata, Güney Kampüs ve BAU IDEA’da seyircilerle buluşmaya devam edecek.

Animasyon sektörünün dünyada çok büyük bir sektör olduğunu söyleyen Animist’in organizatörü Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, bu sektör için sabır ve zaman dışında çok büyük bir sermayenin de gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Noyan, “Bu büyük ekonomik ve kültürel paydan Türkiye’nin de pay almasını istiyoruz. Türkiye’nin ihraç edebileceği bir değer oluşturmak istiyoruz. Türkiye’deki sektör üretim yapıyor. Ancak bu daha da büyüyecek bir alan ve biz bu alana öğrenci yetiştirmeyi istiyoruz. Bu nedenle de sektörle ve bu işi eğitimde kullanan insanlarla iletişim halindeyiz” dedi.

“Animasyon ekonomik değerdir”

Animasyon alanında Türkiye’de marka oluşturulmasıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Noyan, “Bu ekonomik bir değerdir. Ancak her şey ekonomiyle ölçülmemeli. Animasyonla bir dünya oluşturuluyor. Aslında bunun için müthiş bir kültürel birikim gerekiyor. Bununla birlikte animasyonun; yazılması, çizilmesi, teknolojisi ve pazarlanması gerekiyor. Biz bu konuda daha iyi fikir sahibi olunması için festivalimize; animasyon senaryosu yazan, animasyon çizimi yapan, animasyon için hareketlendirme yapan, karakter oluşturan, görsel efektleri oluşturan, bu işin pazarlamasını ve dublajını yapan insanları davet ettik. Animist, festivalimizde alanında uzman kişileri konuk ediyoruz. Dolaysıyla festival programında aslında animasyonun özellikle sadece çocuklar için hazırlanan hareketlendirilmiş şeylerden ibaret olmadığını, bunun dublaj, markalaştırma ve lisans olduğunu anlatmak üzere paneller düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

“Animasyonda evrensel değerler ve markalar oluşturuluyor”

Sinema ve animasyon özünde evrensel olduğunu da ifade eden Noyan, “Bir karakteri insan olduğu için ya da insansı hayvan olduğu için seviyoruz. Ancak animasyonda çok küçük kültürel anlamlar oluyor. Bu alanda evrensel değerler ve markalar oluşturmak çok önemli. Aslında özenli bir işitsel ve görsel dünyası olan iyi bir hikâye oluşturulursa, o karakter evrenselleşir. Öncelikle evrensellik işin içinde olmalı. Bizler karakter oluşturuyoruz. Ancak daha iyi olması için çalışmamız gerekiyor” dedi.

