‘Robot Dünyası ve İnsan’ konulu konferans düzenlendi

Robotların sanayide ve günlük yaşantımızdaki etkilerinin konuşulduğu ‘Robot Dünyası ve İnsan’ konulu konferans alanında uzman birçok akademisyenin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Konferansa İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin, alanında uzman birçok akademisyen ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, robotlar ile insanların artık aynı yaşamı paylaştıklarına vurgu yaparak, “Robot ve insan artık günlük yaşamımız içerisine girmiş vaziyette. Uzman akademisyenler bu konu hakkında bizlere detaylı bilgiler veriyor. Artık insan ve robot bir arada aynı yaşamı paylaşıyoruz. Bundan dolayı tüm denklemler değişmiş vaziyette. Robotlar kendi yaşamımızı kolaylaştırırken aynı zamanda bazı belirsizlikler ve bilinmezlikler de bizde korku ve endişe meydana getiriyor. Bu konuya çözüm aramak, birlikte nasıl bu dünyada bir arada olabiliriz bunları tartışmak üzere bugün buradayız” dedi.

“Robotların ve yapay zekanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum”

Robotların günlük ve iş yaşamını kolaylaştıracağına inandığını ifade eden Hülya Gedik, şu ifadeleri kullandı:

“Robotların ve yapay zekanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Biz bir sanayi kuruluşuyuz aynı zamanda. Üniversitemiz olduğu kadar sanayi kuruluşlarımız da var. Bunlarda da Sanayi 4.0 uygulamaları içerisindeyiz ve bu tip robot, otomasyon sistemleri günlük ve iş yaşamımızı daha kolaylaştıracağımız ve insan olarak beynimizin daha farklı gelişmelere ve inovasyonlara karşı yönlendirici olacağına inanıyorum.”

“Amaç; Endüstri 4.0’ı yakalamak ve geleceğe hazırlanmak”

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ise amaçlarının Endüstri 4.0’ı yakalamak ve geleceğe hazırlanmak olduğunu belirterek, “İstanbul Gedik Üniversitesi olarak düzenlemiş olduğumuz Robot Dünyası ve İnsan konulu konferansta temel amacımız endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dünyada bizim olayın neresinde olduğumuzu, neler yapabileceğimizi veya robot dünyasının hangi aşamalardan geçtiğini ve nereye kadar uzanabileceğini belirlemek. Bu tespitlerimiz doğrultusunda insana olan etkileri üzerinde bir görüş birliğine varmak amacıyla düzenlenmiş bir konferanstır. Bunun ötesinde biz Türkiye’deki üniversiteler olarak neler yapabiliriz, Endüstri 4.0’ı nasıl yakalayabiliriz. 2030-40’lı yıllara nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.

“Neler yapılması gerektiğini zihinlere kazımak istiyoruz”

İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin de İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ilk defa robotlarla ilgili bir toplantı yaptıklarını ifade etti. Prof. Dr. Ergin, şöyle konuştu:

“İstanbul Gedik Üniversitesi sanayi tesisleri olduğu için yani holdingin bir sanayi işletmesi olarak faaliyette bulunduğu için sanayide robotları kullandığından ve üniversitemizde de Mekatronik ile ilgili fakültelerimiz olduğu için bu ikisinin arasındaki ilişki İstanbul Gedik Üniversitesi’nin diğer üniversitelerden daha ön sıraya geçmesini sağladı. Bu bağlamda hem öğrencilerimiz faydalansın diye bir tarihi geçmişe ve bugün gelinen durumu, bundan sonra da neler yapılması gerektiğini zihinlere kazımak istiyoruz. Üniversitemizin İnsan Hakları Merkezi ilk defa bir robotlarla ilgili toplantı yapıyor çünkü bu daha ziyade sanayiciler ve teknik açıdan değerlendirilen konuydu. Ama bir sosyal faaliyette bulunan ve insan haklarıyla ilgilenen bir merkez olarak bu ikisini birleştirip böyle bir toplantı yaptık.”

Gedik Holding CEO’su Dr. Mustafa Koçak, sempozyumun yanlış bilinen bazı durumlara ışık tutacağını ve doğru bilgilerin paylaşılacağını belirterek, “Robot ve İnsan kelimeleri aslında birbirlerini tamamlayan nesnelerdir. Fakat toplumda genel bir kanı olarak sanki robot insanların işini çalıyor ya da insanlar robotları insan benzetmeye çalışıp mekanik ve sanal bir insan oluşturmaya çalışıyor gibi birbirleriyle çelişen ve karışık teknolojilerin ve bilgilerin dolaştığı bir ortamdayız. Bu sempozyum bunları birazcık düzene sokmak ve bu konudaki uzmanların doğru bilgilerini öğrencilerimizle, bu konularla ilgilenen insanlarla paylaşmak için bu sempozyum düzenlendi” ifadelerini kullandı.

“Amacımız; teknolojinin insanlığın refah ve mutluğu için kullanılması”

Sempzoyuma konuşmacı ve moderatör olarak katılan Dr. Cüneyt Kalpakoğlu, teknolojinin insanlığın refahı ve mutluluğu için kullanılması gerektiğini kaydetti. Dr. Kalpakoğlu, “Şöyle bir ön yargı var; acaba yapay zeka insanlık açısından olumsuz bir risk taşıyor mu diye. Ben olumsuz risk taşıma ihtimalini göz ardı etmiyorum ama bizim amacımız teknolojinin insanlığın refahı ve mutluluğu için kullanılması gerektiği yönünde bir farkındalık oluşturmak” dedi.

Konferansta, teknolojiyle hayatımıza giren yapay zeka ve robotların tarihsel gelişim süreci, Türkiye’nin bu gelişmeler karşısında geri kalmaması amacıyla yapılan Ar-Ge çalışmaları ve yol haritası belirlenmesinin önemine vurgu yapıldı.