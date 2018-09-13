Robot Futbol Takımı 3.nesil futbolcularla daha güçlü olacak

RoboCup Robotlararası Dünya Futbol Kupasında yer alan ve Haziran ayında Kanada'da Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin Robot Futbol Takımı'nın dizayn, elektronik tasarım ve gerekli simülasyonlarının yeni nesil robot teknolojisine göre geliştirildiği ve üretime hazır hale getirildiği belirtildi.

Daha güçlü motorlar kullanılarak gücü iki katına çıkarılacak olan yeni nesil robotların topa vuran ve topu süren mekanik parçaları da yeniden dizayn edildi. Dört yıldır kullanılan 2. nesil robotlarda gözlemlenen sorunların da giderileceği 3.nesil robotlarda yeniden geliştirilen yapay zeka ile takımın gelecek Dünya Kupası Şampiyonasında favorilerinin arasında olacağı ifade edildi.

2. Nesil robotlar dünya şampiyonluğunu elde etti

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarında mühendisler tarafından 2012 yılında geliştirilen ilk nesil robotlarla oluşan Robot Futbol Takımı NEUIslanders 2012 Meksika, 2013 Hollanda ve 2014 Brezilya'da düzenlenen yarışmalarda yer aldı. 2015 yılında 2. nesil robotlar ise 2015 Çin, 2016 Almanya, 2016 Hollanda, 2017 Japonya ve 2018 Kanada'da yapılan yarışmalarda kullanıldı. NEUIslanders Futbol Takımı 2. nesil robotlar ile 2016 yılında Hollanda'da Avrupa 3.sü ve 2018 yılında Kanada'da Dünya Şampiyonu oldu.

Öğrenciler 2. nesil robotlarla pratik yapacak

3. Nesil Robotların geliştirileceği Robot Futbol Takımının 2. nesil robotları ise Yakın Doğu Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerine bırakılacak. Öğrencilerin robotlar üzerinde çalışma yapmasına imkan sağlayacak olan 2. nesil robotlar, 3. nesil Futbol Takımı robotlarıyla düzenli olarak antrenman maçları yapacak.