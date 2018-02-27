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Robotlar GTÜ'de yarışacak

GTÜ'de yapılacak olan l'inci Kelebek Robot Olimpiyatları için geri sayım başladı. Robot olimpiyatları ulusal ve uluslararası öğrencileri, akademisyenleri ve bu sektörde yer alan meraklıları bir araya getirecek.

Robotlar GTÜde yarışacak

27 Şubat 2018 09:52

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü (GROK) tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan 1'inci Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları (KelebekRO), 6-7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Yapılan açıklamada; yurt içi ve yurt dışından izleyici veya yarışmacı olarak yoğun katılımın beklendiği organizasyonda katılımcılar; çizgi izleyen, mikro sumo, labirent çözen, serbest gibi tanıdık kategorilerin yanı sıra adını kampüsün bulunduğu konum itibariyle Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı'ndan alan Hünkar Çayırı arazisi kategorisi,Türkiye'de üniversite bünyesinde düzenlenen ilk drone ligi olma özelliği taşıyor. Kelebek Drone Ligi ve her yaştan maker ruhuna sahip kişilerin Gel Tasarla Üret (G.T.Ü.) kategorisine katılıp kendilerine verilecek temalar doğrultusunda tasarladıkları fikri 24 saat içerisinde geliştirerek özgün projelerini sunma imkanı bulacaklar. Aynı zamanda katılımcıların etkin zaman geçirebilmesi adına yarışmalarla eş zamanlı gerçekleşecek seminerler ve workshop etkinlikleri düzenlenecek.
Kelebek Robot Olimpiyatları robotik alanında çalışma yapmakta olan ulusal ve uluslararası öğrencileri, akademisyenleri ve bu sektörde yer alan firma temsilcilerini bir araya getireceği belirtilirken, yarışmada tüm kategorilerde ilk üçe girenlere ödüller verileceği kaydedildi. 

 

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