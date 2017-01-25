Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Rodallega 28 numaralı formayı giyecek

Rodallega 28 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor'un yeni transferi Hugo Rodellaga, bugün Trabzonspor'a gelerek takıma katıldı.

Rodallega 28 numaralı formayı giyecek

25 Ocak 2017 19:33

Bordo-mavili takımın yeni golcüsü 28 numaralı formayla mücadele edecek. Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü oyuncu Hugo Rodellaga, bugün Trabzon'a gelerek, yeni takımının tesislerine gezdi. Tesislerde golcü oyuncuyla görüşen Asbaşkan Ahmet Çubukçu önemli bir transfere imza attıklarını belirterek, “Rodallega ligimizin en önemli golcülerinden bir tanesi. Uzun süredir Türkiye’de olması sebebiyle ligi ve ülke kültürünü iyi biliyor. Tüm bunlar bizim için avantaj. Kısa sürede takımımıza adapte olup, önemli katkılar yapacaktır. Transfer hayırlı olsun” diye konuştu.

Rodallega: “Çok mutlu ve gururluyum”
Yeni transfer Rodallega ise transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Trabzonspor çok büyük bir kulüp, mazisi başarılarla dolu. Şanlı bir tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Amacım burada iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak” dedi.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu görüşme sonunda Rodallega’ya giyeceği 28 numaralı formasını verdi. 

Etiketler: Rodallega, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!