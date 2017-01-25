Bordo-mavili takımın yeni golcüsü 28 numaralı formayla mücadele edecek. Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü oyuncu Hugo Rodellaga, bugün Trabzon'a gelerek, yeni takımının tesislerine gezdi. Tesislerde golcü oyuncuyla görüşen Asbaşkan Ahmet Çubukçu önemli bir transfere imza attıklarını belirterek, “Rodallega ligimizin en önemli golcülerinden bir tanesi. Uzun süredir Türkiye’de olması sebebiyle ligi ve ülke kültürünü iyi biliyor. Tüm bunlar bizim için avantaj. Kısa sürede takımımıza adapte olup, önemli katkılar yapacaktır. Transfer hayırlı olsun” diye konuştu.

Rodallega: “Çok mutlu ve gururluyum”

Yeni transfer Rodallega ise transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Trabzonspor çok büyük bir kulüp, mazisi başarılarla dolu. Şanlı bir tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Amacım burada iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak” dedi.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu görüşme sonunda Rodallega’ya giyeceği 28 numaralı formasını verdi.