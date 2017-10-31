Rodallega'ya 3 maç ceza



PFDK, Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Hugo Rodellega’ya 3 maç ceza verdi. Federasyonun internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle: “Trabzonspor Kulübü sporcusu Hugo Rodallega Martinez'in, 25.10.2017 tarihinde oynanan Çorum Belediyespor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemen Belediye Spor Kulübü’nün, 26.10.2017 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediye Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Menemen Belediye Spor Kulübü’nün, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü’nün, 25.10.2017 tarihinde oynanan Batman Petrol Spor - Denizlispor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kahramanmaraşspor Kulübü’nün, 24.10.2017 tarihinde oynanan Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü sporcusu Robert Ndip Tambe'nin, 24.10.2017 tarihinde oynanan Sarıyer - Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”