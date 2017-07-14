Diğer
Kategoriler

Rodos'a kaçmak isterken yakalanan 9 FETÖ zanlısından 5'i adliyeye sevk edildi

Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Fethiye'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan 9 zanlıdan 5’i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rodosa kaçmak isterken yakalanan 9 FETÖ zanlısından 5i adliyeye sevk edildi

14 Temmuz 2017 19:02

 Göcek Mahallesi açıklarında bir tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 9 zanlıdan İlyas T, İsmail S, Hakan K, Hüseyin K. ve Muhammet Nurullah T.’nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Fethiye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı Fethiye Adliyesi’ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen İlyas T’nin komiser, İsmail S’nin komiser yardımcısı olduğu ve meslekten ihraç edildiği, Hüseyin K’nın müteahhit, Muhammet Nurullah T.'nin de özel bir işletmede müdür olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alının 4 zanlı ve tekne kaptanı olduğu iddia edilen kişinin ise emniyette ifade işlemelerinin devam ettiği bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY ) soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2’si kadın 9 kişi, dün Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki Tersane Adası açıklarında bir tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanmıştı. 

Murat Yalçın
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!