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Rodrigues’ten son 6 maçta 6 katkı

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında attığı golle, ligde son 6 maçta hücuma katkı verdi. Rodrigues’in bu sezon ligde ise 4 gol, 6 asisti bulunuyor.

Rodriguesten son 6 maçta 6 katkı

18 Şubat 2018 21:12

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında açılışı başarılı futbolcu Garry Rodrigues yaptı. Müsabakanın 37. dakikasında Donk’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 27 yaşındaki futbolcu bu golle, sarı-kırmızılıların ligdeki son 6 maçta 6 kez hücuma katkı verdi. Başarılı futbolcu, Süper Lig’de bu sezon 17 maça 11’de başlarken, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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