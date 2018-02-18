Rodrigues’ten son 6 maçta 6 katkı

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında açılışı başarılı futbolcu Garry Rodrigues yaptı. Müsabakanın 37. dakikasında Donk’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 27 yaşındaki futbolcu bu golle, sarı-kırmızılıların ligdeki son 6 maçta 6 kez hücuma katkı verdi. Başarılı futbolcu, Süper Lig’de bu sezon 17 maça 11’de başlarken, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

