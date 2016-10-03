Sarıyer İstinye Bostan Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında gerçekleşen olayda, kapağı çalınan rögar çukuruna Sarıyer Belediyesi’ne bağlı bir temizlik işçisi düşerek hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden işçinin yakınları taziye için cenaze evine geldi. Taziyeleri kabul eden işçinin eşi Fatma Güneş, yetkililerin ihmali olduğu ve şikayetçi olacağını söyledi. Acılı eş Fatma Güneş, “İhmal var. Şikayetçi olacağım. Kanalizasyon kapağı açıkmış. O olmayabilirdi. Başkası olabilirdi. Eşime denk geldi. Şikayetçiyim. 2 tane çocuğum var biri 3 yaşında biri 8 yaşında. 8 yıldır belediyede çalışıyordu. Hep aynı bölgedeydi. Kazayı bana önce kayıp diye haber verdiler” diye konuştu.

“Rögar kapağının üzerinde olmadığından dolayı, aşağıya birden düşmüş”

Hayatını kaybeden işçinin eşi Fatma güneşin amcası Feyzullah Saraç ise olayla ilgili, “Bizim damat iş yerinde kaza geçirmiş. Rögar kapağı varmış. Rögar kapağının üzerinde olmadığından, üzerinde bir karton gibi bir şey olduğundan aşağıya birden düşmüş. Talihsiz, ani bir ölüm. Herhangi bir hata görmedik bilmiyoruz. Bize söylenen bu. Bize verilen bilgi rögar kapağının üzerinde kapak yerine karton gibi bir şey olduğu bu yüzden çukuru görmediğidir” şeklinde konuştu.

İşçinin 18 yıllık arkadaşı İsmet Kay ise, “Bunun üzerini sen kapatıyorsun battaniye veya halıyla kapatıyorsun bu şekilde sende yürürsün üzerinden. Ondan sonra yanında çalışan adamın haberi yok. Kamerada mı yok göremiyorlar mı? Kaç saat sonra şapkasını görüyorlar rögar kapağının önünde. 2- 3 saate yakın geçiyor bulunan kadar. Sitede ki halk sürekli aramış burada kapak yok diye. Üzerine bir karton koymuşlar. Ama kimse gelip ilgilenmemiş” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz