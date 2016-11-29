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Rögar kapağından taşan sular bir evi bastı

İstanbul Kartal’da sağanak yağış nedeniyle taşan rögar kapağındaki sular 4 katlı bir binanın zemin katını bastı.

Rögar kapağından taşan sular bir evi bastı

29 Kasım 2016 00:01
Rögar kapağından taşan sular bir evi bastı - Tıkla İzle

Kartal Hürriyet Mahallesi Abdi İpkeçi Caddesi Bayram sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katını sağnak yağışla birlikte rögar kapağının taşmasıyla su bastı. Ekiplere haber veren ev sakinleri bir yandan eve dolan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Komşularının da yardımına koştuğu ev sahibi Latif Topkara “Kalp hastasıyım. Olayın ardından acile gittim. Evi 60 santimetre su bastı. Rögar kapağının taşmasıyla tuvaletteki sularda eve girdi. Suları çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.

Olayı duyunca babasının evine geldiğini belirten Topkara’nın kızı ise “Babamın kalp hastası. Durumu görünce üzüntüyle hastaneye gitmiş. Eşyaların hepsi sular altında kalmış” dedi.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla boşalttı. 

Murat Solak

Etiketler: İstanbul, Kartal, rögar kapağı


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