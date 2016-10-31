Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde mesai arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde temizlik çalışması yapan Seyhan Belediyesi bünyesinde görevli temizlik işçisi Murat Tüplü, rögar çukuru üzerindeki çöpleri almak istedi. Murat Tüplü çöpü almak isterken rögar kapağı olmadığı için içine düştü. Olayı fark eden arkadaşları Tüplü'yü düştüğü rögardan çıkardı. İşçilerin çağırdığı ambulans ile hastaneye götürülen temizlik işçisinin ayağının kırıldığı, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bu arada, rögar kapağının bir aracın kaza yapması sonucu yerinden çıktığı, vatandaşların da çukura kimse düşmemesi için rögarın ağzını çöplerle kapattığı ileri sürüldü.

Mahalle sakini Tarık Önal ise temizlik işçisinin çöpleri almak isterken düştüğünü ve yaralandığını söyledi.

ASKİ yetkilileri, rögar kapağının yerinde olmadığı öğrenildikten sonra kapağın yerine monte edildiğini bildirdi.

Fatih Keçe