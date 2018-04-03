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Roket için marka başvurusu yapmış

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan "tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağır silah, havan ve roketler için de marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Roket için marka başvurusu yapmış

03 Nisan 2018 08:35

Aydın’ın Türkiye Patent Enstitüsü’ne (TPE) 6 farklı logo ve toplamda 747 ürün için marka tescili başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Buna göre, Çiftlik Bank adına 2016 sonlarında hayvansal ve gıda ürünleri üzerine izin alındı. Daha sonraki başvurularda ateşli, havalı, yaylı silahlar ağır silahlar, havanlar, roketler, havai fişekler için marka tescili istendi.

Şirket geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı başvuruda faaliyet alanını genişletmek isterken aynı adı kullanan bir şirketin faaliyet alanına girdiği için şirketin marka iptali itirazı oldu. Çiftlik Bank ismiyle yapılan son başvuruda deterjan, sabun, elektrikli motorlar, tıraş ve epilasyon ürünleri, cinsel amaçlı ürünler, sinek raketleri, maden suyu, biralar, kömür, odun, vinçler, asansörler, pedikür aletleri, klozet, emzik ile oyuncak gibi birçok ürünün üretimi için de markasını tescil ettirmek istediği görüldü. TPE diğer marka sahibinin kendilerine yaptığı itiraz sonrasında talebi değerlendirmeye alarak marka başvurusu yapan Çiftlik Bank’a bu itirazı bildirdiği sistemde yer aldı.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: Mehmet Aydın

 

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