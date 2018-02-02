Roketin düştüğü restoran adeta harabe haline geldi

Dün akşam 17.35 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'den ateşlenen ve Kilis kent merkezinde bir restorana düşen roket sonrası mekan harabe haline geldi. Dört duvarı birden delen roket nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Büyük hasarın oluştuğu restoranın sahibi Erdoğan Aktaş, içeride müşteri olduğu sırada roket düştüğünü ifade ederek, “Bir anda toz duman oldu. Göz gözü görmedi. Biraz bekledikten sonra yaralı personelimiz ile müşterileri tahliye ettik. Dört duvarı delerek restorana roket düştü. Kısa süre sonra iş yerini tekrar açacağız” dedi.

Mehmet Ali Dağ - Emrah Kızıl

