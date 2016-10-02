Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında, Suriye'den DEAŞ tarafından atılan füzenin parçalarını imha etmeye çalışan İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı ile 2 asker, yanlarında roket parçasının patlaması sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye Kilis Valisi İsmail Çataklı ile İl Emniyet Müdürü Candemir Özdemir gelerek, yaralıların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mehmet Ali Dağ

KİLİS