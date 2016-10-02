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Roketin parçaları imha edilirken patladı: 3 yaralı

Kilis'e düşen roketin parçalarını imha etmeye çalışan bomba imha uzmanlarının yanında roket parçası patlaması sonucu, ikisi asker biri polis 3 kişi yaralandı.

Roketin parçaları imha edilirken patladı: 3 yaralı

02 Ekim 2016 19:55

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında, Suriye'den DEAŞ tarafından atılan füzenin parçalarını imha etmeye çalışan İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı ile 2 asker, yanlarında roket parçasının patlaması sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye Kilis Valisi İsmail Çataklı ile İl Emniyet Müdürü Candemir Özdemir gelerek, yaralıların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

Mehmet Ali Dağ
KİLİS 


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