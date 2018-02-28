Roketlerden kurtulan Reyhanlı’da hayat normale döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD-YPG/PKK unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’in Cinderes kasabasından Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 1.5 ay boyunca 60’dan fazla roket atışı yapıldı.

Saldırılarda 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın da aralarında bulunduğu 1’i Suriyeli, 4 kişi yaşamını yitirdi. Panik nedeniyle pek çok vatandaş da aileleriyle birlikte çevredeki il ve ilçelere kaçtı. Okulların ikinci yarısı da bir hafta gecikmeli olarak açıldı.

Mehmetçiğin Cinderes’deki terör örgütü mevzilerine yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde ilçe roketlerden kurtularak rahat bir nefes aldı. İlçeden kaçan aileler tekrar evlerine döndü. Roket saldırılarında zarar gören ev, iş yeri ve araçların da masrafları devlet tarafından karşılandı.

Esabil Derviş isimli pazar esnafı, roket saldırıları nedeniyle pazar yerinin roketlerin isabet etmeyeceği bir yere taşındığını hatırlatarak, şu an asıl yerlerine döndüklerini kaydetti.

Tacettin Çelik isimli esnaf da artık vatandaşın güvence altında olduğuna dikkat çekerek, “Vatandaş gayet sakin ve normal. Herhangi bir sorun olmadığı görülüyor, inşallah bundan sonra da hiç olmaz. Allah razı olsun Mehmetçik’ten. Sağolsunlar, vatanı koruyorlar ve biz de onların yanındayız” diye konuştu.

Roketlerin en çok isabet ettiği Gültepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Filiz de şunları söyledi:

“Roketlerin düştüğü zamanlarda çoğu aile çocukların psikolojisi bozulmasın diye Antakya, İskenderun, Adana gibi kentlerdeki yakınlarının yanlarına gittiler. Hayat şimdi normal seviyeye döndü. Aileler tekrar döndüler. Çocukların bir kısmı da bu haftadan itibaren okula başladılar.”

Nuri Pir - Erdal Can İçelli