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Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Kilis’te terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırının neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

21 Ocak 2018 10:09

Dün akşam Suriye’deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu. Roketlerin neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

4 roket düşmesine rağmen onlarca ev, iş yeri ve araçta hasar meydana gelirken, sabah vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı. Polis ise roketlerin isabet ettiği evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

Mehmet Ali Dağ - Abdülkadir Güneş
 

Etiketler: roket

 

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