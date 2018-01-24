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Roketli saldırıda hayatını kaybeden Aydemir'in dileği yürek burktu

Afrin'den Kilis kent merkezindeki Çalık Camii'ne yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir'in, bir gün önce kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a "Keşke ben de şehit olsam" dediği ortaya çıktı.

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Aydemirin dileği yürek burktu

24 Ocak 2018 23:12
Roketli saldırıda hayatını kaybeden Aydemir'in dileği yürek burktu - Tıkla İzle

YPG-PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda, Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camii'ne giden Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak hayatını kaybetmişti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, saldırıdan bir gün önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile birlikte Muzaffer Aydemir'i ziyaret ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Kara, ziyaretteki sohbette ise Aydemir'in kendilerine "Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediğini ifade etti.

Kara, ziyareti ile ilgili görüntüleri de yayınladığı mesajında, "Dün gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretimizde merhum Muzaffer Aydemir abimiz ile görüşmüştük. Kendisi 'keşke beni de askere alsalar ben de şehit olsam' diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği şehitlik mertebesine erişti. Merhum terzi Muzaffer abimize Allah rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Kore savaşını da gördüğünü belirten Aydemir'in ise Vali Tekinarslan ve Başkan Kara'ya "Allah sizden razı olsun. Devletimize milletimize, zeval vermesin Allah'ım" diyerek dua ettiği de görülüyor. 

 

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