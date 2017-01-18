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Roketli saldırıların yıldönümünde Vali Çataklı'nın basın toplantısı

Kilis Valisi İsmail Çataklı, 18 Ocak’ta başlayıp, sonuncusu 2 Ekim’de olmak üzere Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın kontrol altında tuttuğu alanlardan Kilis’e toplamda 95 roketli saldırılar yapıldığını, 13’ü Türk vatandaşı, 11’i Suriye uyruklu, biri polis 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Roketli saldırıların yıldönümünde Vali Çataklının basın toplantısı

18 Ocak 2017 11:50
Roketli saldırıların yıldönümünde Vali Çataklı'nın basın toplantısı - Tıkla İzle

Vali Çataklı, Kilis’e roketli saldırının yıldönümünde yaptığı basın toplantısında, bugünün Kilis açısından önemi olan bir gün olduğunu ifade etti. Çataklı, "Geçen yıl 18 Ocak’ta başlayıp, sonuncusu 2 Ekim’de olmak üzere Suriye’de DEAŞ’ın kontrol altında tuttuğu alanlardan Kilis’e toplamda 95 roketli saldırıları yapılmıştı. O saldırıların ilkinin yapıldığı tarihin 1. yılı oluyor bugün. Yani ilk roket geçen yıl 18 Ocak’ta DEAŞ tarafından atılmıştı. O sebeple ben de bugün bu süreç sonrasında alınan tedbirler, bu anlamda ne aşamadayız ve ne durumda olduğumuzla ilgili bilgi vermek istedim. Bu dönemde 95 roket atıldı Kilis’e ve 25 insanımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi polis memuruydu. 13’ü Türk vatandaşı, 11’i de Suriye uyruklu misafirimizdi. 109 yaralımız oldu bunlardan 30’u çocuk. 86 araç, 18 kamu binası, 38 iş yeri zarar gördü. Zarar gören toplam ikamet sayısı da 367 oldu. Son atılan roket Fırat Kalkanı Harekatı başladıktan bir süre sonra 2 Ekim’de ilimize isabet etmişti. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında sınırımızın güneyinde yeterince derinliğe ulaşılması sonrasında bu saldırılar son buldu" dedi.

Kilis’in daha huzurlu ve güvenli hale gelmesine sundukları katkılar nedeniyle askerler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Çataklı, "Roketli saldırılar sonrasında ekonomik ve sosyal alanda önemli problemler yaşandı. Bu problemlerin ortadan kaldırılmasına dönük olarak da hükümetimizce birçok tedbir alındı ve uygulamaya konuldu. 50 meslek uzmanı görevlendirilerek bu saldırılardan etkilenen ailelere, öğrencilere ve hatta kamu çalışanlarımıza psiko sosyal destek verildi bu dönemde. Ortaya çıkan ekonomik sorunlara çözüm olsun diye toplum yararına proje uygulamaya konuldu geçen yıl. Toplam 3 bin 457 kişiye geçici istihdam sağlandı bu yolla. Bir de zarar gören insanlarımızla ilgili tazminatlar ödendi. Toplam 3 milyon 329 bin lira tazminat ödemişiz başvuru sahiplerine. Toplam 618 kişi bu anlamda müracaat etmiş. 3 kişinin şu anda işlemleri devam ediyor. Yani büyük oranda tazminat kısmını idare anlamında tamamlamış durumdayız. Bunun bir de ikinci aşaması var maaş bağlanmasıyla ilgili bir süreç var. Hayatını kaybeden 13 Türk vatandaşın da sadece 1’inin işlemleri devam ediyor. İstihdamla ilgili 9 kişi başvurdu. Süreç devam ediyor yani 1 kişinin işe yerleştirilmesiyle ilgili her mağdur olan aile için. Bu süreç boyunca özellikle sınırdan geçişleri daha güvenli hale getirmek için hem sınır boyunda güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik birimlerimizin başta zırhlı araçlar, teknik donanım olarak kabiliyetleri güçlendirildi. Hem de Kilis’in Suriye ile olan sınırın tamamı duvarlarla kapatılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Hattın 64 kilometrelik kısmı zaten şu anda zannediyorum bitti. Bir kısmı devam ediyor onun için net rakam söylemek istemiyorum. Ama nisan ayı itibariyle tamamının ihaleleri gerçekleştirilip tamamlanmasını bekliyoruz. İklim koşullarından kaynaklanan bir problem olmazsa sınırımızın tamamı duvarla kapatılacak" açıklamasında bulundu.
Vali Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik sorunların çözülmesi için en son acil destek kredisi konuldu. Şu ana kadar bin 311 işletme başvurmuş. Haziran ayına geldiğimizde esnaflarımızın büyük bir kısmı bu paketten yararlanmış olacak. Geçen yıl roketli saldırılar nedeniyle eğitimde ciddi sıkıntılar yaşadık. Eğitim öğretim sağlıklı bir şekilde yürütülemedi. Ve sonrasında da ilimizle ilgili oluşan güvenlik algısı nedeniyle başta öğretmeler olmak üzere kamu personelinin ilimizi tercih etmede duraksadığını gördük. Bu da bizde ciddi bir personel açığı oluşturmaya başlamıştı. Ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldık. Geçen yılki atamalarla bunu büyük oranda hallettik. Milli Eğitim Bakanlığı’nın UNICEF ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Suriyeli misafirlerimiz olduğu için bu açığı ortadan kaldırmak için 187 öğretmen daha geldi. Bu yolla da eğitim öğretimdeki açığımızı büyük oranda kapattık. Bölgemizdeki hassasiyet nedeniyle sağlık personeli açığını gidermek için bazı taleplerimiz olmuştu. Onlar da görevlendirmelerle halledildi. Sağlık alanında hizmeti aksatacak bir açığımız bulunmuyor. Roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin şehit sayılması için taleplerimiz halan geçerli. Bu konuda vatandaşlarımızın bir talebi var. Bunu ilgili yerlere ilettik ve iletmeye de devam ediyoruz." 

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: kilis valisi


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