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Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Kilis'te dün akşam namazı sırasında Çalık Camii'ne isabet eden roketin neden olduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - Foto Galeri

25 Ocak 2018 10:06
Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Dün akşam namaz esnasında terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roketin tarihi Çalık Camii'ne isabet etmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Caminin yanına düşen ikinci roket nedeniyle de 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı roketli saldırı sonrasında ekipler ve vatandaşlar yıkılan cami kubbesinin enkazında kalan kişileri kurtarmak için seferber oldu.

Roketli saldırının verdiği hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kubbenin yıkıldığı saldırı sonrasında caminin birçok kısmında hasar meydana geldi.

Ahmet Arslantaş - Cahit Özçelik
 

Etiketler: roket, saldırı

 

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