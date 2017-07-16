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Roma, Cengiz Ünder ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya transfer olan mili futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Roma, Başakşehir’e 20 yaşındaki oyuncu için 13 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Roma, Cengiz Ünder ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

16 Temmuz 2017 13:13

İtalyan kulübü Roma, Başakşehir’den transfer ettiği genç futbolcu Cengiz Ünder ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile açıkladı. Roma, Cengiz için Başakşehir’e 13 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceğini bildirirken, ayrıca oyunun performansına göre bonus olarak turuncu-lacivertlilere 1 milyon 500 bin Euro daha verileceğini açıkladı.

Monchi: "Cengiz, teknik açıdan büyük yetenekli"

Cengiz ile ilgili açıklamalarda bulunan Roma Spor Direktörü Monchi, "Cengiz, teknik açıdan büyük yetenekli bir oyuncu. Takıma kattığımızdan dolayı son derece memnunuz. Yeni çevresine hızla uyum sağlayacağından eminiz. Kalitesi ve yeteneği ile kadromuza katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
Cengiz Ünder, Roma’da Başakşehir’de olduğu gibi 17 numaralı formayı giyecek. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Cengiz Ünder, Roma


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