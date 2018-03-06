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Roma dönemine ait mozaik buldu

Adana'da evinin bahçesine çukur kazan ev sahibi, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mozaik buldu.

Roma dönemine ait mozaik buldu

06 Mart 2018 12:43

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Serkan Biçer, evinin arka bahçesine çukur açmaya başladı. Yaklaşık 1 metre ilerleyince çukurun içinde renkli taşlara rastlayan Biçer, durumu tarihi eser olabileceğini düşünerek jandarmaya bildirdi. 

Adana Müzeler Müdürlüğü'nden arkeologlarla gelen jandarma ekibi inceleme yaptı. Arkeologların, mozaiklerin Roma dönemine ait olabileceğini, alanın 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylemesi üzerine jandarma, kalıntıların bulunduğu alanın çevresine kamera sistemi yerleştirerek koruma altına aldı. 

Ev sahibi Serkan Biçer, bölgede kazı yapılması kararı alındığı söyleyerek, "Bahçeme tuvalet çukuru kazmak istedim. Kazarken, bazı renkli taşlara rastladım. Kazdıkça daha farklı desenler ortaya çıkmaya başladı. Gördükçe şaşırdım. Tarihi değerinin olduğunu düşünerek jandarmaya haber verdim. Görevliler, yaklaşık bir dönüm arazi üzerinde kazı çalışmasının yapılacağı ve bu kazıdan sonra daha net bir bilgi elde edileceğini söylediler" dedi.  

Etiketler: mozaik, Roma

 

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