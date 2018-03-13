Diğer
Kategoriler

Roma Shakhtar Donetsk İdman TV (AZ TV) canlı izle! Roma Shakhtar kaç kaç?

Roma Shakhtar Donetsk canlı izleme linkine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Cengiz Ünder'li Roma, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili Roma Shakhtar Donetsk canlı izle linki ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Roma Shakhtar Donetsk İdman TV (AZ TV) canlı izle! Roma Shakhtar kaç kaç?

13 Mart 2018 16:09

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Roma, evinde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bu akşam Olimpico stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada İspanyol hakem Undiano Mallenco düdük çalacak. Türkiye saati ile 22:45' te başlayacak olan karşılaşma Azerbaycan'da ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar tarafından İdman Tv kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Roma Shakhtar Donetsk İdman Tv Canlı İzle

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Shakhtar Donetsk, Roma'yla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçın dördünden galip ayrıldı

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden 23 takımın 12'si tur atlamayı başardı.
Roma, bugüne kadar Devler Ligi'nde ilk maçı kaybettiği dört eşleşmede de turu geçemedi.

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç saha maçında da kalesini gole kapatırken, son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı 

Türk futbolunun yükselen değeri; Cengiz Ünder

Sezon başında Medipol Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç futbolcu, Serie A’da çıktığı 17 maçta 4 gol, 1 asist yaparken, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da gol atma başarısı gösterdi. Cengiz, attığı bu golle Devler Ligi’nde gol atan en genç Türk unvanının da sahibi oldu. 

Bucaspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Cengiz Ünder, daha sonra Altınordu’nun yolunu tuttu. Şimdilerde olduğu gibi o zaman da başarılı ve çalışkan olan genç futbolcu, iki sezonda Altınordu A Takımı’na kadar yükseldi. Böyle olunca da Cengiz artık büyüklerin radarına girmişti. Onun bu yeteneğini ilk fark eden ise Medipol Başakşehir ve Abdullah Avcı oldu. 2016-2017 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olan başarılı futbolcunun ismi o dönem pek duyulmamış ve ne yapacağı da merak konusuydu. Fakat kısa sürede turuncu-lacivertli takımın değişilmez ismi haline gelen Cengiz Ünder, burada geçirdiği bir sezonda 43 maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Gol atmasa veya asist yapmasa da oyunun hep içinde olan ve sahadaki varlığını rakibe hissettiren genç oyuncu için Avrupa kulüpleri de Başakşehir’in kapısını çalmaya başlamıştı. 

Roma’da yeni bir sayfa 

Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir’e resmi teklifte bulunan iki kulüp vardı; Manchester City ve Roma. Dünya futbolunda söz sahibi olan bu iki takım arasından Başakşehir yönetimi ve Cengiz’in tercihi Roma oldu. Bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’a İtalyan ekibine transfer olarak 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki bu yeni sayfayı attığı goller ve yaptığı asistlerle doldurmaya başladı. Henüz takıma alışma sürecinde olmasına rağmen birçok dünya yıldızının arasında kendini göstermeyi başaran Cengiz Ünder, özellikle son haftalardaki yükselen formuyla da gelecek için umut veriyor. Şu ana kadar toplamda 19 maçta Roma forması giyen ve bu mücadelelerin 11’inde sahaya ilk on bir çıkan genç yıldız 5 gol, 1 asist ile oynadı. Serie A'da görev aldığı son üç maçta 4 gol atıp, bir de asist yapan başarılı kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’ni de boş geçmedi. 

Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk 

Cengiz Ünder, İtalya liginde yakaladığı bu performansı Devler Ligi’ne de taşıdı. Takımının dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e konuk olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında sahneye çıkan yetenekli futbolcu, Roma’yı 1-0 öne geçirdi. Bu golle 20 yaşındaki Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oldu. 

Değerine değer kattı 

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunla değerini her geçen gün katlayan Cengiz, Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu listesine de girdi. CIES Football Observatory'un yaptığı araştırmaya göre Cengiz Ünder, 21 milyon 300 bin Euro değeriyle bu listede 48. sırada yer aldı. Cengiz’i takip eden diğer genç Türk oyuncular ise 18 milyon 600 bin Euro değeriyle 61. sırada bulunan Villarrealli Enes Ünal ve 10 milyon 900 bin Euro ile 96. sıradaki Celta Vigo’da oynayan Emre Mor oldu. 
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç