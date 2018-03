Roma Torino Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta? Roma Torino Maçı Kaç Kaç? (Tivibu Spor İzle)

Seri A'nın 28. haftasında Roma ile Torino karşı karşıya geliyor. Roma Torino maçı canlı izle, hangi kanalda, saat kaçta? Futbolseverler Roma Torino maçını şifresiz canlı izlemek için internet üzerinden aramalar yapıyor. İşte Roma Torino maçı hakkında tüm detaylar... 16 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 3. sırada yer alan İtalyan devi Roma sahasında; 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alan Torino'yu ağırlıyor. Her iki takımda mücadeleden galip ayrılarak 3 puanı kazanmak istiyor.

ROMA 1 - 0 TORINO

CANLI ANLATIM

62' Cengiz Ünder, rakip yarı alanın ortalarında kaleye vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

57' GOOOLLLLL! Kostas Manolas Roma takımını öne geçiren golü atıyor. Durum şimdi 1-0

49' Torino takımında Tomas Rincon faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Radja Nainggolan

45' Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanıyor

44' Afriyie Acquah, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Alisson Becker kurtarıyor

34' Cengiz Ünder ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor

28' Cristian Ansaldi rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor

8' Roma takımında Daniele De Rossi hakem Fabio Maresca tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor

1' Kritik mücadele başladı...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

ROMA: A.Becker, A.Kolarov, K.Manolas, Juan Jesus, A.Florenzi, De Rossi, K.Strootman, R.Nainggolan, El Shaarawy, P.Schick, Cengiz

TORINO: S.Sirigu, E.Moretti, L.Silvestri, N.Nkoulou, C.Ansaldi, T.Rincon, A.Acquah, I.Falque, D.Baselli, A.Berenguer, A.Belotti

Not: Üyelik gerektirebilir

9 Mart Cuma günü saat 22.45'te oynanacak kritik mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türk futbolunun yükselen değeri; Cengiz Ünder

Sezon başında Medipol Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç futbolcu, Serie A’da çıktığı 17 maçta 4 gol, 1 asist yaparken, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da gol atma başarısı gösterdi. Cengiz, attığı bu golle Devler Ligi’nde gol atan en genç Türk unvanının da sahibi oldu.

Bucaspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Cengiz Ünder, daha sonra Altınordu’nun yolunu tuttu. Şimdilerde olduğu gibi o zaman da başarılı ve çalışkan olan genç futbolcu, iki sezonda Altınordu A Takımı’na kadar yükseldi. Böyle olunca da Cengiz artık büyüklerin radarına girmişti. Onun bu yeteneğini ilk fark eden ise Medipol Başakşehir ve Abdullah Avcı oldu. 2016-2017 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olan başarılı futbolcunun ismi o dönem pek duyulmamış ve ne yapacağı da merak konusuydu. Fakat kısa sürede turuncu-lacivertli takımın değişilmez ismi haline gelen Cengiz Ünder, burada geçirdiği bir sezonda 43 maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Gol atmasa veya asist yapmasa da oyunun hep içinde olan ve sahadaki varlığını rakibe hissettiren genç oyuncu için Avrupa kulüpleri de Başakşehir’in kapısını çalmaya başlamıştı.

Roma’da yeni bir sayfa

Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir’e resmi teklifte bulunan iki kulüp vardı; Manchester City ve Roma. Dünya futbolunda söz sahibi olan bu iki takım arasından Başakşehir yönetimi ve Cengiz’in tercihi Roma oldu. Bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’a İtalyan ekibine transfer olarak 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki bu yeni sayfayı attığı goller ve yaptığı asistlerle doldurmaya başladı. Henüz takıma alışma sürecinde olmasına rağmen birçok dünya yıldızının arasında kendini göstermeyi başaran Cengiz Ünder, özellikle son haftalardaki yükselen formuyla da gelecek için umut veriyor. Şu ana kadar toplamda 19 maçta Roma forması giyen ve bu mücadelelerin 11’inde sahaya ilk on bir çıkan genç yıldız 5 gol, 1 asist ile oynadı. Serie A'da görev aldığı son üç maçta 4 gol atıp, bir de asist yapan başarılı kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’ni de boş geçmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk

Cengiz Ünder, İtalya liginde yakaladığı bu performansı Devler Ligi’ne de taşıdı. Takımının dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e konuk olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında sahneye çıkan yetenekli futbolcu, Roma’yı 1-0 öne geçirdi. Bu golle 20 yaşındaki Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oldu.

Değerine değer kattı

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunla değerini her geçen gün katlayan Cengiz, Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu listesine de girdi. CIES Football Observatory'un yaptığı araştırmaya göre Cengiz Ünder, 21 milyon 300 bin Euro değeriyle bu listede 48. sırada yer aldı. Cengiz’i takip eden diğer genç Türk oyuncular ise 18 milyon 600 bin Euro değeriyle 61. sırada bulunan Villarrealli Enes Ünal ve 10 milyon 900 bin Euro ile 96. sıradaki Celta Vigo’da oynayan Emre Mor oldu.

Fatih Terim: “Cengiz Ünder, üst düzey bir oyuncu olabilir”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Roma’da her geçen gün performansı yükselen Cengiz Ünder için, "Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var" dedi. Terim, Hakan Çalhanoğlu’nun ise çok tehlikeli bir orta saha olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya spor gazetelerinden Corriere Dello Sport’a Serie A’da pazar gün oynanacak Roma - Milan maçı ve bu takımlardaki milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu. Haberde Fatih Terim için iz bırakan bir teknik adam ifadesi kullanıldı.

"Cengiz Ünder, üst düzey bir oyuncu olabilir"

Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in yükselen performansı hakkında konuşan Terim, "O, İtalya’ya gelmeden önce de bizim ülkemizde de önemli maçlarda oynayan, kendini gösteren umut vadeden bir oyuncuydu, öyle de. İşine odaklanan, motivasyonu antrenmanlarda üst düzeyde olan sorumlu bir profesyonel. Bu nedenle, tekniğini ve fiziğini geliştirdikçe daha da başarılı olacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var. İtalya’dan ve İtalyan futbolundan öğreneceği çok şey var. Büyük bir oyuncu olmak için doğru mentaliteye sahip" diye konuştu.

“Hakan çok tehlikeli bir hücumcu orta saha oyuncusu”

Hakan Çalhanoğlu’nun yaşına rağmen olgun biri olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Özel yaşantısında da son derece güvenilir ve tam bir profesyonel. Tam bir takım oyuncusu. Takım arkadaşları için maksimumunu verir ve büyük bir esnekliğe sahip olma avantajı var. Goldü, asist idi her şeyi yapmasını biliyor. Çok tehlikeli bir hücumcu orta saha oyuncusu. Benim dönemimde milli takımda bir hayli şans buldu. Milan’da kendini daha da geliştirebilir. Genç yaşta olmasına karşın uluslararası deneyime sahip, bu da onun İtalya’ya adapte olmasına yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

Roma Milan Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD



