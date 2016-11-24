Cinsel istismar suçlarıyla ilgili önergenin tasarıdan kaldırılmasının ardından, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Tuğlalı Park'ta, bir araya gelen bir grup Roman kadın, çok mağdur durumda olduklarını ifade ederek, kocalarının cezaevinden çıkarılmasını istedi.

En yakın zamanda tasarının yeniden düzenlenmesini isteyen Fatma Güneş, "Yeniden oturup konuşmasını istiyoruz. Gereken neyse bizim için yapılsın. Biz zor durumdayız ve her şeyi göze aldık. Kızanlarımızla beraber sokakta mı kalalım? Bize bakan da yok. Hayat kadınımı olalım. Biz kocalarımız istedik sevdik suç mu bu? Bu ayın 19’unda doğum günüm vardı ve eşim yanımda yoktu. Çok ağladım, üzüldüm. Çocuğum bana babasını soruyor ‘ Anne babam gelmeyecek mi? Anne babam nerede?’ Neden benim eşim aydan aya sadece bir sefer çocuğunu görecekmiş ya. Çocuk babasını camdan cama görüyor. En yakın zamanda yeniden konuşulsun. Yeniden bir araya gelsinler. Bize bir çare bulsunlar. Biz çok mağduruz. Biz çocuklarımızla ortada kaldık" diye konuştu.

"Ne olursunuz kocamı çıkarın"

"Biz kocalarımız istiyoruz. Kocalarımız tecavüzcü değillerdir. Kocalarımız onlarla karıştırmayın biz severek evlendik" diyen Canan Gülek ise, "Onlar orada çekiyor biz çocuklarımızla burada çekiyoruz. Ne olursun elinizi vicdanınıza koyun kocalarımızı çıkartın. Sapla samanı karıştırmayın. Biz de tecavüzcülerin çıkmasını istemiyoruz. Benim kocam benden sadece 3 yaş büyük. Ben kocamı sevdim, diledim ve evlendim. Bakın tapu gibi nikahım var ve çocuğum var. Ben mağdurum ve bana kimse sahip çıkmıyor. Ben çocuğumu bırakıp kime gideyim, nasıl çalışayım, ihtiyaçlarını nasıl karşılıyayım. Ne olursunuz kocamı çıkarın" ifadelerini kullandı.

"Bu ceza üçümüze bölünüyor"

Çoğu kadınların mağdur durumda olduğunu ifade eden 2 çocuk annesi İlknur Karatepe ise "İşe gidemiyoruz. Çocuklarımıza, kızanlarımıza kimse bakamıyor. İş çıkarsa gidiyoruz, iş çıkmazsa gidemiyoruz. Kiralarımız ödeyemiyoruz. 6 yaşında çocuğum var. ‘Anne yeter artık sen beni okula gönderme. Bir kere de babam beni göndersin’ diyor. Küçük yaşta evlendik. Nikahımız yaptık. Cezamız, suçumuz bu mu? Kolumuzu, kanadımızı kırdılar. Bizi sahiplenen kimse yok. Kaynanam kaynatam hiç kimse. Mutlu aile olamadık. Onlar içerde ceza çekiyor. Biz de kızanlarımızla beraber dışarda ceza çekiyoruz. Bu ceza bize mi, onlara mı, kızanlarımıza mı. Bu ceza üçümüze bölünüyor" dedi.

Parkta bir süre bekleyen Roman kadınlar, daha sonra sessizce dağıldı.

Halil Dağ - Yakup Güler

