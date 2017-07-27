Roman kadınların projesi Ankara’daki fuara katıldı

Aydın Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdül Aydeniz Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2. Proje Fuarında Aydın Standında yer alarak, proje ile ilgili bilgileri ziyaretçilere aktardı.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı çerçevesinde, Türkiye'nin 33 ilinde yürütülen 80 hibe projesine ait eserlerin sergileneceği Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2. Proje Fuarında, Aydın Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneğinin “Aydın’da Roman Kadınların Mandral Boncuk Yapımıyla İstihdama katılması ‘’ projesi de yer aldı.



26-27 Temmuz 2017 de Congresium Ankara ‘ da tahsis edilen stantta görevli olarak bulunan Dernek Başkanı Abdül Aydeniz projeyi ve Aydın’ı en iyi şekilde temsil etti.



Proje görünürlüklerinin dağıtıldığı ve proje eğitim çıktılarının sergilendiği kongreye Büyükelçi Delegasyon Başkanı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Christian Berger ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da katılacağı belirtildi.

Onur Durmuş