Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA-Instrument for Pre Accession) 'İnsan Kaynaklarını Geliştirme' bileşeni altında ‘Çeşitlilikte Birlik Projesi’, Küçükçekmece’de geliştirilerek, uygulanmaya devam ediyor.

Roman vatandaşların geleneksel yetkinliklerini geliştirip, yeni yetkinlikler kazanmalarını teşvik etmek amacıyla Küçükçekmece’de hayata geçirilen ‘Çeşitlilikte Birlik Projesi’, düzenlenen toplantıda kamu aktörlerine tanıtıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Ayşe Hatun Özen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özen ve Küçükçekmece’nin önde gelen kamu aktörleri, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.

Seminerler ve söyleşiler düzenlenerek, istihdam sağlanacak

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi ve Ayşe Hatun Özen Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında, Roman vatandaşların kamu hizmetleriyle ilgili istekleri konusunda bölgeye hizmet eden kamu aktörlerine, Proje Koordinatörü Serap Sevencan Çınar proje hakkında bilgiler verdi.

Çınar, "Proje ile Küçükçekmece’de yaşayan ve projenin hedef grubu olan Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların geleneksel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yeni yetkinlikler kazandırılması ile sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Roman vatandaşlar içinden bir gruba müzik ve sahne gösterileri, insan kaynakları ve pazarlama alanında dersler düzenlenecek ve iş imkanları sağlayacağız. Yerel yönetimlerin de bu anlamda taşın altına elini koymasını önemsiyoruz" diye konuştu.

"Hepimize görevler düşüyor"

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiği konuşmasında, "İnsanlar olumsuz durumlarda Roman kelimesini çok rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Onlara önyargılı davranıldığı için belki de pek çok hataya sürükleniyorlar. Bu anlamda hepimize görevler düşüyor. Küçükçekmece Belediyesi olarak geçmişte Roman vatandaşlarımızla ilgili bir gece düzenlemiştik. Bu projeye de her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu ve İlçe Müftüsü Mustafa Temel de projeye her türlü desteğin verileceğini dile getirdi.

Roman kökenli sanatçılar da destek verecek

Proje içerisinde yer alan kardeşlik seminerlerinde ve söyleşilerde roman vatandaşlara eğitimler düzenlenerek kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak. Projeye Roman kökenli sanatçıların da destek vermesi hedefleniyor.