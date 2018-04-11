Roma’nın zaferi İtalyan basınında geniş yer buldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Roma, evinde Barcelona’yı 3-0 mağlup etti. Roma, ilk müsabakayı 4-1 kaybetmesine rağmen, deplasman golü avantajı ile yarı finale yükselen ekip oldu. Roma’nın bu zaferi, İtalya’da geniş yer buldu. Haberlerde 3. golün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder’e de ayrı yer ayrılırken, genç futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullanıldı. İtalyan basını ayrıca Cengiz’in oyuna sonradan girmesine rağmen gösterdiği performansa 10 puan üzerinden 10 puan verdi.