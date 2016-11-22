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Romanlar tasarının geri çekilmesini istemiyor

Çanakkale’de küçük yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri cezaevinde olan Roman kadınlar, erken yaşta evlendirilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin tasarısının geri çekilmesini istemiyor.

Romanlar tasarının geri çekilmesini istemiyor

22 Kasım 2016 13:50
Roman kadınlar, cinsel istismar tasarısının geri çekilmesini istemiyor - Tıkla İzle

Erken yaşta evlendirilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemenin komisyona geri çekilmesine, küçük yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri cezaevinde olan Roman kadınlar tepki gösterdi. Eşlerinin tecavüzcülerle aynı kefeye konmamaları gerektiğini, eşlerinin boşu boşuna hapis yattığını belirten Roman kadınlar yıllardır çocuklarıyla birlikte mağdur olduklarını söyledi.

"OĞLUMUN YAŞ GÜNÜNDE GENE BABASI YOK"

25 yaşındaki Şengül Kabak, "15 yaşında evlendim. Bu yasayı vermekle bizi umutlandırdılar. Ama bizim hayallerimiz bu sabah itibariyle suya düştü. Çocuklarım da çok umutlanmıştı. Ben de çok umutlanmıştım. Yani biz bir şey yapmadık. 13 seneden beri nikahım var. 3 tane çocuğum var. Yani ben kocamın çıkmasını istiyorum. Bu yasanın geri çekilmesini istemiyorum. Biz de tecavüzcülere karşıyız. Bizim de kız evlatlarımız var. Biz öyle tecavüzcülerin çıkmasını istemiyoruz. Kendi kapsamımızda olanların çıkmasını istiyoruz. Eşim cezaevine gireli Mart’ın 17’sinde 4 sene olacak. Benim eşim cezaevine girdiğinde oğlum karnımda 5 aylıktı. Kucağımda 1 yaşında çocuğum vardı. Bu ceza bana 9 seneden sonra geldi. Biz bu cezayı beklemiyorduk. Oğlum şimdi 2 yaşında oldu, kızım 4 yaşında. Aralık’ın 27’sinde oğlumun yaş günü var. Gene babası yok. Biz umutlanmıştık. Hep beraber babasıyla yaş gününü kutlarız diye. Bu yasayı yeniden komisyona alsınlar. Geri çekmesinler. Yani bizim sesimizi duysunlar. O kadar bize söz verdiler, bizi umutlandırdılar. Hani sözümüz söz dediler ya. Şimdi ne oldu geri çekildi. Yani biz bu yasanın geri çekilmesini istemiyoruz. Bize umut verdikleri gibi bize bir ışık yaksınlar. Arkadaşlarım da benim gibi mağdur, erken yaşta evlenmekte. Onların kocaları da cezaevinde" dedi.

"BU YASAYI GERİ ÇEKMEYİN"

5 yaşında bir çocuğu olan 21 yaşındaki Feruzan Çamberli, "Bizde kocalarımızın gerçekten çıkmasını istiyoruz. Boşu boşuna yatıyor. Onları tecavüzcülerle kastediyorlar ama bizim kocalarımız tecavüzcü değil yani. Herkesin çoluğu çocuğu var. Benim çocuğum okula başladı. Her akşam babasını istiyor, ağlıyor. Okula gittiğini babasının görmesini istiyor. Bizim kocalarımızı çıkartın. Ne güzel ışık verdiniz, Allah razı olsun. Bu yasayı geri çekmeyin. Bu yasayı bize sunun ki bizim çocuklarımızda babalarına kavuşsun. Yapmayın, ne olursunuz. Elinizi bırakıp, ayaklarınızın altını öpelim. Erdoğan’a sesleniyoruz, sesimizi duyuralım. Bizi duyun. Bizim kocalarımız tecavüzcü değil. Sözünüzde durun. Bizim kocalarımızın çıkarılmasını istiyoruz. İsteyerek gittim severek evlendim. Eşim 3 seneden beri cezaevinde, çıkmasına 15 ay var. 3 senden beri yatıyor. Zaten boşu boşuna yatıyor. Çok anlamsız. Bize ışık veriyorsunuz bu ışığı geri çekiyorsunuz. Bizim kocalarımızı tecavüzcülerle birlikte koyuyorsunuz. Bizim kocalarımız tecavüzcü değil. Bizim nikahımız var, bizim çocuklarımız var. Bizim halimiz ne olur, bizim kocalarımızı aldınız, kaç seneden beri içeride yatıyor. Bizim kocalarımızı çıkartın. Bizim halimiz ne olacak böyle? Bizim kocalarımızı tecavüzcülerle kapsamayın. Ne olur sesimizi duyun" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ HER AKŞAM BABA DİYE AĞLIYOR"

22 yaşındaki Hatice Gökçınar, "3 yaşında bir kızım var, 6 yaşında oğlum var. Oğlum okula gidiyor. Eşim 8,5 yıl ceza aldı. Hani bu zorla bir tecavüz değil. Bizim razılığımız var. Biz severek gittik. Zorla yapanlar gibi aynı kefeye konmasınlar. Biz en kısa zamanda kocalarımızı yanımıza istiyoruz. Evimize gitmek istiyoruz artık. Buradan yalvarıyoruz, kocalarımız artık çıksın. Çocuklarımız her akşam baba diye ağlıyor. Kayınpederim de aynı cezayı aldı. Kayınpederimin ne suçu var? Şeker hastası, yaşlı. Onun ne suçu var aynı cezayı yatıyor. O da çıksın. Biz çok mağdur durumdayız. Çoluğumuz çocuğumuz kaldı. Sesleniyoruz buradan Erdoğan’a ne olursun duy sesimizi. Eşim 3 yıldır cezaevinde, 1,5 yılımızı kaldı" dedi.

Etiketler: çanakkale, küçük yaşta evlilik tasarısı, Roman kadınlar


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